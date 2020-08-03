Карьер в микрорайоне № 11 превратили в свалку. На едкий дым жалуются жители

В карьер в микрорайоне № 11 Бишкека свозят мусор. Он горит, и жители вынуждены дышать едким дымом. Об этом в Facebook написал Михаил Дудин.

«Горит мусор, засыпанный землей. Едкий вонючий дым распространяется ночью по микрорайонам № 11, 6, «Асанбай». Почему горит? 21 июля в карьере случился сильнейший пожар. Его тогда потушили. Самую большую кучу мусора, горевшую с жуткими черными клубами дыма, засыпали землей. Как оказалось, зря. В следующие дни жители микрорайонов вокруг карьера жаловались на едкий химический запах гари по ночам. Запах резкий, удушливый, вероятно, ядовитый», — отметил он.



По его мнению, необходимо срочно ограничить любую возможность свозить туда мусор, а уже накопленный — вывезти.

Позже в мэрии Бишкека сообщили, что пожар на стихийной мусорной свалке в карьере потушен. Для этого задействовали спецтехнику муниципального предприятия «Тазалык», было израсходовано 8 тонн воды.

«Судьба данного объекта будет решена в пользу горожан в ближайшее время», — пообещали в муниципалитете.

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