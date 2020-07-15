09:28
USD 77.51
EUR 87.98
RUB 1.09
Агент 024

В академии физкультуры абитуриенты сдают документы очно: с риском для здоровья

В Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта документы абитуриентов принимаются только очно. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, никакой подачи в онлайн-режиме нет.

«Это происходит в то время, как всю страну потрясает такая страшная эпидемия, каждый день умирают люди. В университет приходят толпы студентов и практически весь преподавательский состав, и так каждый день. Экзамены и защита дипломных работ проводились точно так же, в очном режиме», — отметил он.

Читайте по теме
Как поступить в вуз. Пошаговая инструкция абитуриенту

По словам читателя, это приводит к тому, что среди преподавателей выявляются случаи заболевания. Он добавил, что проведение вступительных экзаменов также планируется в очном режиме. «Готовятся кабинеты для медицинских осмотров абитуриентов», — отметил он.

По мнению собеседника, необходимо пересмотреть формат выпускных и вступительных испытаний.

Напомним, что ранее в Минобразования сообщили, что прием абитуриентов в высшие учебные заведения Кыргызстана будет проходить онлайн. Но так как для зачисления в вузы культуры и искусства и на специальности физической культуры и спорта результаты ОРТ необязательны, то для абитуриентов будут проведены вступительные испытания традиционно.

«Вузы обязаны обеспечить соблюдение необходимых санитарно-гигиенических норм и необходимых мер социального дистанцирования (соблюдение дистанции, измерение температуры, дезинфекцию помещений, недопущение массового скопления абитуриентов, ношение масок, использование санитайзеров и другое)», — отмечали в ведомстве.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/159457/
просмотров: 349
Версия для печати
Материалы по теме
С 13 июля в онлайн-режиме начнется зачисление абитуриентов в спузы Кыргызстана
Поступление в вузы. Как в этом году подавать документы на зачисление
С правом на ошибку. Как абитуриенту выбрать вуз
Лето — пора поступать: топ-10 вузов страны, которые выбирают выпускники
Абитуриенттерге кулак кагыш! ЖОЖдорго кабыл алуу онлайн-режимде өтөт
Выпускники школ Кыргызстана смогут поступить в вузы удаленно
Систему онлайн-зачисления в вузы хотят внедрить чиновники Минобразования
В Минобразования рассказали, кто может поступить в вузы вне конкурса
Абитуриент-2019. Какую профессию выбрать, чтобы найти работу
Без конкурса в вузы. В Минобразования предлагают расширить перечень абитуриентов
Популярные новости
Взял деньги на&nbsp;концентратор и&nbsp;пропал. В&nbsp;Бишкеке 20&nbsp;человек стали жертвами обмана Взял деньги на концентратор и пропал. В Бишкеке 20 человек стали жертвами обмана
Почему это не&nbsp;делают жены депутатов? Посол Британии готовит обеды для медиков Почему это не делают жены депутатов? Посол Британии готовит обеды для медиков
Мгновения жизни. Бишкекские зарисовки и&nbsp;южный берег Иссык-Куля Мгновения жизни. Бишкекские зарисовки и южный берег Иссык-Куля
Позитивный материал. Студент из&nbsp;Пакистана хочет помогать кыргызстанским врачам Позитивный материал. Студент из Пакистана хочет помогать кыргызстанским врачам
Бизнес
&laquo;Салих ЛТД&raquo; передала машину скорой помощи и&nbsp;СИЗ для поликлиники в&nbsp;селе Ленинском «Салих ЛТД» передала машину скорой помощи и СИЗ для поликлиники в селе Ленинском
Агрокредиты под 6&nbsp;процентов годовых в&nbsp;сомах Агрокредиты под 6 процентов годовых в сомах
Учебники без ошибок, или Когда в&nbsp;школы поступят новые пособия Учебники без ошибок, или Когда в школы поступят новые пособия
Медикаменты и&nbsp;СИЗ от&nbsp;строительной компании Royal Медикаменты и СИЗ от строительной компании Royal
15 июля, среда
09:19
В Бишкеке мужчины, угрожая игрушечным пистолетом, отобрали мобильный телефон В Бишкеке мужчины, угрожая игрушечным пистолетом, отобр...
09:02
«Салих ЛТД» передала машину скорой помощи и СИЗ для поликлиники в селе Ленинском
08:52
В академии физкультуры абитуриенты сдают документы очно: с риском для здоровья
08:40
В СИЗО ГКНБ объявлен карантин. Никого не пускают
08:26
Страшилки про 5G. Специалисты произведут электромагнитные замеры в Бишкеке
14 июля, вторник
23:52
Apple планирует выпустить смартфон дешевле iPhone SE
23:07
Медведь показал, как профессионально владеет нунчаками
22:23
Опять про ремонт дорог. Бишкекчане жалуются на ямы