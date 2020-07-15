В академии физкультуры абитуриенты сдают документы очно: с риском для здоровья

В Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта документы абитуриентов принимаются только очно. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, никакой подачи в онлайн-режиме нет.

«Это происходит в то время, как всю страну потрясает такая страшная эпидемия, каждый день умирают люди. В университет приходят толпы студентов и практически весь преподавательский состав, и так каждый день. Экзамены и защита дипломных работ проводились точно так же, в очном режиме», — отметил он.

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По словам читателя, это приводит к тому, что среди преподавателей выявляются случаи заболевания. Он добавил, что проведение вступительных экзаменов также планируется в очном режиме. «Готовятся кабинеты для медицинских осмотров абитуриентов», — отметил он.

По мнению собеседника, необходимо пересмотреть формат выпускных и вступительных испытаний.

Напомним, что ранее в Минобразования сообщили, что прием абитуриентов в высшие учебные заведения Кыргызстана будет проходить онлайн. Но так как для зачисления в вузы культуры и искусства и на специальности физической культуры и спорта результаты ОРТ необязательны, то для абитуриентов будут проведены вступительные испытания традиционно.

«Вузы обязаны обеспечить соблюдение необходимых санитарно-гигиенических норм и необходимых мер социального дистанцирования (соблюдение дистанции, измерение температуры, дезинфекцию помещений, недопущение массового скопления абитуриентов, ношение масок, использование санитайзеров и другое)», — отмечали в ведомстве.

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