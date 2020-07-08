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Сюжет: Новый коронавирус

Распыляют химию с вертолета и посыпают улицы хлоркой — это фейки

Жители Чуйской области обеспокоены тем, что над их домами пролетают вертолеты и распыляют химические препараты. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, вертолет пролетал сегодня над селом Ден-Арык и ущельем Кегеты. «Правда ли, что нас травят? Многие соседи говорят о том, что летают вертолеты и распыляют химсредства, а людям от этого только хуже. У нас в селе смертность большая по непонятным причинам», — пишет он.

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В пресс-службе МЧС 24.kg сказали, что дезинфекция со стороны ведомства проводится только двумя методами: пешим ходом и с помощью привлеченных пожарных расчетов. «МЧС не привлекало вертолет для дезинфекционных мероприятий. Просим не распространять недостоверную информацию», — отметили в ведомстве.

Редакции 24.kg стало известно, что данное видео сняли не в нашей стране. Подобный ролик распространили неделю назад в Мангистауской области Казахстана.

В свою очередь жители Кара-Балты жалуются, что на рынках соответствующие службы рассыпают хлорку на землю. «Потом она с пылью в воздух поднимается, а вирусу на это совершенно плевать. А у людей слезятся глаза, першение в горле появляется. От этого больше проблем со здоровьем», — пишут они.

В МЧС также ответили, что это заявление — неправда. «Мы никогда не разбрасывали хлорку в сухом виде, только после разбавления», — заключили в ведомстве.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/158707/
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