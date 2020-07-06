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Агент 024
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

На улице Орозбекова в Бишкеке деревья «закатали» в асфальт

На улице Орозбекова заасфальтировали корни деревьев. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Закатали в асфальт деревья, не оставив места для прикорневого круга. Если сразу оставить место не получается, почему до сих пор не вырезали? Уже полгода деревья погибают», — написал он.

Ранее читатель сообщил, что на улице Усенбаева спилили деревья, чтобы построить автостоянку. В МП «Бишкекасфальтсервис» подтвердили, что на участке планируется строительство автостоянки, но заверили, что срубаются только аварийные и старые деревья.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/158435/
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