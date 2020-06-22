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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

В Троицке и Соль-Илецке остались кыргызстанцы. Они просят вернуть их на родину

В Троицке и Соль-Илецке (Россия) с 17 марта не могут выехать на родину граждане Кыргызстана. Они требуют вернуть их домой. По их словам, посольство КР в РФ ничего не предпринимает для возвращения. Соотечественники пожаловались 24.kg.

По их словам, на границе с Казахстаном находятся 190 граждан КР. Они живут в машинах. Денег на съемное жилье нет, работы тоже. Среди застрявших есть беременные и с маленькими детьми. 

Напомним, ранее сообщалось, что с середины июня возобновляются международные авиарейсы. Однако позднее в Министерстве транспорта и дорог уточнили, что зарубежные и отечественные авиакомпании дают свои предложения, когда и сколько раз будут осуществлять свои авиарейсы. Планируется подготовить и выработать межведомственные алгоритмы.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/156904/
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