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Детская академия «Алтын туйун» обвиняет строителей велодорожки во вредительстве

Республиканская детская инженерно-техническая академия «Алтын туйун» обвиняет МП «Бишкекасфальтсервис» во вредительстве и двойных стандартах при строительстве велодорожки. Об этом говорится в сообщении организации.

В академии подчеркивают, что велодорожки — дело хорошее, однако реализация проекта вызывает немало вопросов.

«Уже не первый день идет противостояние между академией и строительной бригадой. Наше здание находится перед самым мостом, где велодорожка, идущая по проспекту Манаса вверх, заканчивается. Однако именно здесь строителям понадобилось добиться ее максимальной ширины. Для этого они уничтожили ирригационную систему академии и самовольно решили перенести ее непосредственно к главному входу, нарушая границы, закрепленные в официальных документах, выданных ГРС», — отметили в организации.

В инженерно-технической академии добавляют, что из-за переноса сетей пострадают брусчатка, асфальтовое покрытие перед главным входом, а также капитальные заборы.

«Восстанавливать все это нам придется за свой счет. Но РДИТА «Алтын туйун» — это не частное, а государственное внешкольное учреждение, и подобные инициативы мэрия должна согласовывать с нами», — отметили в академии.

В то же время, отмечают в академии, у строителей не возникло никаких проблем с огромным крыльцом магазина на пересечении улицы Московской и проспектом Манаса. «Оно наполовину перегородило будущую велодорожку на оживленном участке тротуара. А может, ее ширину решает все же не проект, а деньги?» — предполагают в учреждении.

Отметим, что это не первая жалоба на строительство велодорожек. Ранее владельцы частных объектов на проспекте Манаса сообщили, что получили во время карантина уведомление от управления землепользования и строительства мэрии Бишкека, что их объекты мешают строительству тротуара и велодорожки. В то же время бишкекчане выразили недовольство, что мэрия не ремонтировала тротуар на улице Абдрахманова во время карантина, когда жители сидели дома.

Отметим, мэрия Бишкека продолжает строительство п-образной велодорожки и тротуаров по проспектам Манаса, Чуй и улицы Байтика Баатыра/Абдрахманова протяженностью 18,4 километра.

Работы чиновники возобновили только после окончания режима ЧП и действия комендантского часа. Бишкекчане испытывают неудобства в связи с тем, что многие тротуары оказались непригодными для движения. Мэрия не реагирует на справедливую критику горожан.

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