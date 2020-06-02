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Агент 024

Ремонт тротуаров в Бишкеке вызывает нарекания горожан: пыль, грязь, неудобства

«Почему мэрия Бишкека не ремонтировала тротуары во время карантина, когда жители сидели дома?» — задаются вопросом горожане в группе «Черный список — нам не понравилось» в Facebook.

«Как только люди стали входить в обычный режим жизни, расковыряли центральную пешеходную дорогу на улице Абдрахманова. Всем надо идти или по руинам, или прямо по проезжей части», — пишет пользователь Нургуль К.

Facebook
Фото Facebook. Мэрия Бишкека строит велодорожку и тротуар

Напомним, мэрия Бишкека продолжает строительство п-образной велодорожки и тротуаров по проспектам Манаса, Чуй и улицы Байтика Баатыра/Абдрахманова протяженностью 18,4 километра.

Работы чиновники возобновили только после окончания режима ЧП и действия комендантского часа. Бишкекчане испытывают неудобства в связи с тем, что многие тротуары оказались непригодными для движения. Мэрия не реагирует на справедливую критику горожан. 

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/154459/
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