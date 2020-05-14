Велодорожку в Бишкеке строят, не учитывая интересы среднего предпринимательства

Владельцы частных объектов на проспекте Манаса получили уведомление от управления землепользования и строительства мэрии Бишкека, что их объекты мешают строительству тротуара и велодорожки. Об этом в Facebook сообщила Зульфира Хайбуллина.

По ее словам, частично демонтируется нормальная плитка, которую предприниматели сами за свой счет укладывали по требованию мэрии, а все тротуары закатываются в безжизненный асфальт.

«У нас есть все разрешительные документы на входную группу, все утверждалось той же мэрией. А теперь говорят, сносите две ступени. Но это не так просто, придется ломать все крыльцо, переделывать фасад. Мы два месяца не работаем, где на это взять деньги?» — прокомментировала она 24.kg.

Зульфира Хайбуллина добавила, что ради велодорожки чиновники также уничтожают газоны и зеленые насаждения.

Ранее мэрия сообщала о продолжении строительства П-образной велодорожной сети по проспектам Манаса, Чуй и улице Байтика Баатыра общей протяженностью 18,4 километра.

«По проспекту Чуй строительство велодорожки и тротуаров полностью завершено, делается освещение, скоро разметка. Идут работы по проспекту Манаса от улицы Ахунбаева до проспекта Чуй и по улице Байтика Баатыра от проспекта Чуй до улицы Ахунбаева», — сообщили в мэрии.