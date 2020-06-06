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Агент 024

В Бишкеке через Telegram продают огнестрельное оружие без лицензии

В Кыргызстане через Telegram-каналы открыто продают травматическое и огнестрельное оружие без лицензии. Об этом 24.kg сообщил читатель.

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По его словам, в одном из таких каналов можно без проблем заказать себе оружие. После оплаты его закладывают в любом месте Кыргызстана и отправляют клиенту фото с координатами «клада».

«Администратор канала некий Игорь пишет, что лично встречаться с клиентами не будет — боится сесть в тюрьму. Оплатить товар нужно через терминалы или переводом на банковскую карту», — пишет читатель.

Министерство внутренних дел для комментариев недоступно.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/155110/
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