В Бишкеке через Telegram продают огнестрельное оружие без лицензии

В Кыргызстане через Telegram-каналы открыто продают травматическое и огнестрельное оружие без лицензии. Об этом 24.kg сообщил читатель.











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По его словам, в одном из таких каналов можно без проблем заказать себе оружие. После оплаты его закладывают в любом месте Кыргызстана и отправляют клиенту фото с координатами «клада».

«Администратор канала некий Игорь пишет, что лично встречаться с клиентами не будет — боится сесть в тюрьму. Оплатить товар нужно через терминалы или переводом на банковскую карту», — пишет читатель.

Министерство внутренних дел для комментариев недоступно.

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