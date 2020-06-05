Мэрия Бишкека забыла о водостоке при строительстве тротуара и велодорожки

В Бишкеке при строительстве тротуара и велодорожки на проспекте Манаса городские службы не подумали о водостоке. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, они не выдержали положенные два метра от стены. «Вся вода с Боконбаева будет заливать этот дом», — отметил он.

Напомним, ранее владельцы частных объектов на проспекте Манаса сообщили, что получили во время карантина уведомление от управления землепользования и строительства мэрии Бишкека, что их объекты мешают строительству тротуара и велодорожки. В то же время бишкекчане выразили недовольство, что мэрия не ремонтировала тротуар на улице Абдрахманова во время карантина, когда жители сидели дома.

Отметим, мэрия Бишкека продолжает строительство п-образной велодорожки и тротуаров по проспектам Манаса, Чуй и улицы Байтика Баатыра/Абдрахманова протяженностью 18,4 километра.

Работы чиновники возобновили только после окончания режима ЧП и действия комендантского часа. Бишкекчане испытывают неудобства в связи с тем, что многие тротуары оказались непригодными для движения. Мэрия не реагирует на справедливую критику горожан.

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