23:49
USD 73.92
EUR 82.83
RUB 1.07
Агент 024

Что делать людям? Жители регионов жалуются на отсутствие воды

Жители регионов вновь жалуются на отсутствие питьевой воды.

Читатель сообщил, что на улице Калинина в селе Алексеевка Жайылского района нет воды. «Что делать людям? Помогите нам, пожалуйста», — написал он.

Читайте по теме
В парках Бишкека полив организован плохо: вода течет мимо газонов на брусчатку

Житель улицы Подгорной села Таш-Добо написал, что в теплое время года постоянные перебои с водой. «Терпеть уже сил нет! А что делать, непонятно. Люди вынуждены брать воду из родников, но она там сильно минерализованная, что со временем ударит по здоровью», — написал он.

Ранее жаловались на отсутствие питьевой воды в Бишкеке и Чуйской области.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/154798/
просмотров: 110
Версия для печати
Материалы по теме
На отсутствие питьевой воды жалуются жители Бишкека и Чуйской области
Бишкекводоканал заменит трубы в доме на Руставели, если жители купят материалы
Жителей многоквартирного дома в Бишкеке топит. Необходима замена труб
Чистая вода из кранов жителей села Кара-Джигач появится после снятия режима ЧП
В селе Кара-Джигач из кранов течет грязная вода с глиной
Из-за дождей уровень воды в реках страны значительно вырос
Руководству Баткена поручено контролировать использование водных ресурсов
В селе Ленинском отключают и воду, и электричество
Как правильно питаться во время карантина. Советы диетолога
Проблемы с водой испытывают жители некоторых сел Кыргызстана
Популярные новости
В&nbsp;новом парке имени Чолпонбая Тулебердиева обрушился арык В новом парке имени Чолпонбая Тулебердиева обрушился арык
Водители рейса Кара-Балта&nbsp;&mdash; Бишкек тоже просят разрешить им&nbsp;работать Водители рейса Кара-Балта — Бишкек тоже просят разрешить им работать
В&nbsp;центре Бишкека провалилась брусчатка В центре Бишкека провалилась брусчатка
Водители маршрута Каинда&nbsp;&mdash; Бишкек требуют разрешить им&nbsp;работать Водители маршрута Каинда — Бишкек требуют разрешить им работать
Бизнес
Оплачивайте поездки бесконтактно через &laquo;ЭЛСОМ&raquo;! Оплачивайте поездки бесконтактно через «ЭЛСОМ»!
Адвокат Жумалиева о&nbsp;силовых методах Финпола и&nbsp;пустых обвинениях &laquo;Чон казата&raquo; Адвокат Жумалиева о силовых методах Финпола и пустых обвинениях «Чон казата»
Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по&nbsp;данным Мобильного оператора&nbsp;О! Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по данным Мобильного оператора О!
Цифровое телевидение в&nbsp;твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay Цифровое телевидение в твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay
4 июня, четверг
23:27
Что делать людям? Жители регионов жалуются на отсутствие воды Что делать людям? Жители регионов жалуются на отсутстви...
23:03
Железная леди: королева триатлона, которая выиграла марафон на спор
22:45
Невозможно пройти. На улице Айни в Бишкеке торгуют прямо на тротуаре
22:22
Как узнать, прослушивают ли ваш смартфон. Комментарий специалиста
22:02
Лук с тараканами и антисанитария. В каких условиях готовят самсы в столовой Оша