Что делать людям? Жители регионов жалуются на отсутствие воды

Жители регионов вновь жалуются на отсутствие питьевой воды.

Читатель сообщил, что на улице Калинина в селе Алексеевка Жайылского района нет воды. «Что делать людям? Помогите нам, пожалуйста», — написал он.

Читайте по теме В парках Бишкека полив организован плохо: вода течет мимо газонов на брусчатку

Житель улицы Подгорной села Таш-Добо написал, что в теплое время года постоянные перебои с водой. «Терпеть уже сил нет! А что делать, непонятно. Люди вынуждены брать воду из родников, но она там сильно минерализованная, что со временем ударит по здоровью», — написал он.

Ранее жаловались на отсутствие питьевой воды в Бишкеке и Чуйской области.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.