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Агент 024

На отсутствие питьевой воды жалуются жители Бишкека и Чуйской области

Жители Бишкека и Чуйской области жалуются на отсутствие у них питьевой воды. Об этом они сообщили на WhatsApp 24.kg.

Читатель написал, что на улице Мичурина в селе Лебединовка из крана идет грязная вода. «Не знаем, куда обращаться», — написал он.

«На улице Лущихина каждое жаркое время года в кране падает напор холодной воды. За воду и за полив регулярно платим. Можно ли, чтобы Водоканал увеличил напор на летний период в нашей системе?» — просит другой читатель, житель столицы.

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«Я бы очень хотел попросить наших уважаемых чиновников или мэра города Бишкека помочь. На улице Московской, 268, уже несколько лет мучаемся из-за воды: то есть, то ее нет. Сейчас, в данный момент вообще нет питьевой воды. Тем более что находимся в центре города», — написал еще один читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/154021/
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