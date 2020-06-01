В Бишкеке жители улицы Московской просят восстановить арычную систему

В Бишкеке на улице Московской ремонтируют тротуар и разрушили арычную систему. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Тротуар расширяется, и это очень правильно. Однако мы, жители дома на улице Московской, обеспокоены, что в ходе ремонта разрушен и арык на улице Табышалиева. Именно через него вода поступает для полива деревьев района», — написал он.

«Сезон полива уже в разгаре, и деревья без воды наверняка погибнут. Кто будет за это нести ответственность?» — отметил читатель.

Жители просят как можно скорее воостановить арыки.

Ранее бишкекчанин написал 24.kg, что в парке Победы имени Даира Асанова на аллее укладывают брусчатку, нарушив систему ирригации.

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