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Агент 024

В парке Победы сохнут деревья, зато будет новая брусчатка

В парке Победы имени Даира Асанова на аллее укладывают брусчатку, нарушив систему ирригации. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Все делается так, что одно облагораживается, а другое коту под хвост. Парк высыхает. Сохнут вековые тополя, карагач и ели. В арыках, где должна проходить вода для полива в парк и нижние микрорайоны, лежат строительный мусор, куски счищенного асфальта, корни деревьев и прочее», — написал он.

«Помогите! Все высыхает. Брусчатка и мусор третью неделю лежат. Сейчас жара. Все сохнет, и никому дела нет. Работы не ведутся. Все раскопали и бросили», — заметил читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/154248/
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