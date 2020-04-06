В Караколе для предотвращения распространения коронавируса заварили подъезды четырехэтажного дома. Видео опубликовали на Telegram-канале «Сейчас.kg».

Это район кирпичного завода. Во всем доме один подъезд заварили решеткой, остальные закрыли на замок.

Пользователь Facebook Алена Хоменко опубликовала на своей странице сегодняшние фотографии того дома, где вчера ночью установили замки и решетку.

«Там действительно все двери закрыты. В одном подъезде, где проживал подозреваемый на коронавирус, установили железную решетку, остальные двери закрыты снаружи на замки, чтобы никто из жильцов не смог выйти на улицу. На месте дежурит милиция. Пока официальной информации нет. Ждем решения штаба. Проезд в этот район по улице Дзержинской открыт», — пишет она.

Собственные источники в Иссык-Кульской областной администрации подтвердили 24.kg информацию о том, что в доме живет мужчина, который нарушил карантин и контактировал с жильцами. Подробности обещают предоставить позже.

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