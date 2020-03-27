В Канте с жителей незаконно требуют маршрутные листы

В Канте с людей, которые въезжают в город или просто передвигаются по улице, требуют маршрутные листы. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, с 26 марта в городе усилен режим чрезвычайной ситуации. В Канте выставили дополнительные фильтрационные посты, закрыли торговые точки.

«А сегодня с людей стали требовать маршрутные листы. Если едешь на машине, то сотрудники милиции останавливают и тоже требуют показать эти листы. Но ведь нигде не было сообщений об этом», — возмутились читатели.

Мэр города Канта Эркин Абдрахманов в интервью 24.kg заявил, что требование о маршрутных листах действует для Бишкека. Однако отвечать на вопрос, действительно ли в Канте распространено такое требование, отказался, заявив, что он сильно занят.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час. На остальной территории страны действует режим чрезвычайной ситуации.

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