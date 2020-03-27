13:54
USD 80.20
EUR 87.72
RUB 1.02
Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

В Канте с жителей незаконно требуют маршрутные листы

В Канте с людей, которые въезжают в город или просто передвигаются по улице, требуют маршрутные листы. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, с 26 марта в городе усилен режим чрезвычайной ситуации. В Канте выставили дополнительные фильтрационные посты, закрыли торговые точки.

«А сегодня с людей стали требовать маршрутные листы. Если едешь на машине, то сотрудники милиции останавливают и тоже требуют показать эти листы. Но ведь нигде не было сообщений об этом», — возмутились читатели.

Мэр города Канта Эркин Абдрахманов в интервью 24.kg заявил, что требование о маршрутных листах действует для Бишкека. Однако отвечать на вопрос, действительно ли в Канте распространено такое требование, отказался, заявив, что он сильно занят.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час. На остальной территории страны действует режим чрезвычайной ситуации.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/148239/
просмотров: 400
Версия для печати
Материалы по теме
Из Панфиловского района не пускают в Кара-Балту на базар. Продукты купить негде
В Бишкеке в каждом районе работают оперативные штабы. Контакты
В Узбекистане 11 врачей заразились коронавирусом
Поставки продуктов в Бишкек могут остановиться. Машины не пускают на постах
Режим ЧП в Кыргызстане. Только 15 волонтерам дали разрешения на перевозку врачей
В городе Ош 28 микроавтобусов развозят медиков
Коронавирус в Кыргызстане. Дастан Бекешев тоже выступает за перенос выборов
Запущен ресурс для прозрачного сбора средств на борьбу с коронавирусом
Граждане Кыргызстана с лайнера Grand Princess вышли с карантина
В Узбекистане скончался первый пациент с коронавирусом
Популярные новости
Люди не&nbsp;могут проехать через блокпосты по&nbsp;биометрическим ID-картам Люди не могут проехать через блокпосты по биометрическим ID-картам
ЧС&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане. Автобусы переполнены, люди недовольны временными трудностями ЧС в Кыргызстане. Автобусы переполнены, люди недовольны временными трудностями
Врачи-эпидемиологи возвращаются домой ночью пешком, экипировкой не&nbsp;обеспечены Врачи-эпидемиологи возвращаются домой ночью пешком, экипировкой не обеспечены
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане. Поставщикам продуктов сегодня не&nbsp;дали пропуска в&nbsp;Бишкек Режим ЧП в Кыргызстане. Поставщикам продуктов сегодня не дали пропуска в Бишкек
Бизнес
Выдержит&nbsp;ли мобильная сеть в&nbsp;Кыргызстане &laquo;карантинные&raquo; нагрузки? Выдержит ли мобильная сеть в Кыргызстане «карантинные» нагрузки?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Как передать показания и&nbsp;оплатить услуги удаленно «Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить услуги удаленно
&laquo;Яндекс.Такси&raquo;: мы&nbsp;отключили сервис, хотя такси признано важным видом транспорта «Яндекс.Такси»: мы отключили сервис, хотя такси признано важным видом транспорта
Beeline наращивает мощности сети: 50&nbsp;новых 4G-станций по&nbsp;стране Beeline наращивает мощности сети: 50 новых 4G-станций по стране
27 марта, пятница
13:49
Из Панфиловского района не пускают в Кара-Балту на базар. Продукты купить негде Из Панфиловского района не пускают в Кара-Балту на база...
13:41
В Бишкеке в каждом районе работают оперативные штабы. Контакты
13:35
В Канте с жителей незаконно требуют маршрутные листы
13:10
В Узбекистане 11 врачей заразились коронавирусом
13:08
Поставки продуктов в Бишкек могут остановиться. Машины не пускают на постах