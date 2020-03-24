Врачи-эпидемиологи возвращаются домой ночью пешком, экипировкой не обеспечены

Врачей Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора не обеспечивают санитарной экипировкой и масками. Об этом 24.kg сообщила дочь одного из медиков центра Айжан Сейсембаева.

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По ее словам, вчера медики выявили три случая заражения коронавирусом. «Мама говорит, что как могли, так и защищались — салфетками влажными. К тому же им не выдают никаких специальных костюмов, несмотря на то, что они работают непосредственно с зараженными людьми. Разве обычный медицинский халат сможет уберечь от вируса? Я говорю ей, чтобы не выходила на работу, она все равно идет туда. Вы представляете, если у санврачей нет специальной экипировки, что творится в других больницах? Мама уже в возрасте, но она даже не обедает, сухари и чай — вот чем питаются там», — рассказывает девушка.

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Она также отметила, что ее мать была вынуждена возвращаться с работы пешком в 01.00. «Как так можно? Ну выделите уже одну маршрутку для врачей, пожалуйста. Она пешком от Скрябина шла до Ахунбаева. Как не зайдешь в соцсети, так все там пиарятся, что выделяют миллионы на борьбу с коронавирусом. Да ничего подобного, где эти деньги? Конечно, чиновники обогащаются на этом», — заключила Айжан Сейсембаева.

Сегодня стало известно о еще 26 заболевших коронавирусом. Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводят чрезвычайное положение.

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