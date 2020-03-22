Коронавирус в Кыргызстане. Врачи в Бишкеке вынуждены клеить в маски прокладки

Минздрав не обеспечивает врачей медицинскими масками и специальной одеждой для защиты от коронавируса. Об этом 24.kg сообщила дочь одного из медиков на условиях анонимности.

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По ее словам, ее мать работает в одной из больниц Бишкека, она вынуждена покупать маски за свой счет. «Маски нужно менять каждые два часа. Мама работает по 10-12 часов, и всем известно, сколько сейчас стоят маски. Им приходится вклеивать внутрь прокладки на каждый день! Для кого-то это может показаться смешным, но тут плакать надо! Куда смотрит Минздрав?» — возмутилась девушка.

Она напомнила, что врачи, рискуя своим здоровьем, работают, когда все сидят дома в безопасности. Девушка также попросила не указывать ее имени, так как переживает, что у нее или ее матери могут возникнуть проблемы.

Напомним, накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.

Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.