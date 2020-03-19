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Сюжет: Новый коронавирус

Житель Сузака: Дезинфекция платная, антисептиков нет, медикаменты закончились

В аптеках Сузакского района закончились медикаменты и антисептики, а государство не помогает. Об этом 24.kg сообщил местный житель.

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«Дезинфекцию проводят только тогда, когда встаешь в очередь. Ее проводят за деньги. А по новостям говорят, что выделили средства, что обеспечивают всем необходимым. Где правда? Все государственные учреждения должны быть обеспечены элементарно хотя бы масками. Но их нет. Мы находимся в самом очаге эпидемии, помощи никакой. Люди брошены на произвол судьбы. Закройте здесь все госучреждения на карантин, раз никто не хочет помогать», — возмущен очевидец.

В Кыргызстане выявлены первые случаи заражения коронавирусной инфекцией. У троих жителей Сузакского района, вернувшихся из малого хаджа в Саудовской Аравии 12 марта, вышли положительные результаты анализов на заболевание. В районе введен режим чрезвычайного положения.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/147115/
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