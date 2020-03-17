В селе Сокулук отключают электричество, а в РЭС невозможно дозвониться

На улице Интернациональной в селе Сокулук два-три раза в неделю отключают электричество. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Света нет с 10.00 до 18.00. При звонке в РЭС Сокулукского района то не дозвонишься, то не знают, что отключали свет даже. У нас когда нет света, нет и воды. На улице не проводили газ. Как хочешь, так и крутись без света. Просто поражает эта периодичность отключений», — написал он.

Ранее жители городов и сел Чуйской области жаловались на периодическое отключение электроэнергии.