Жители Чуйской области жалуются на частые отключения электроэнергии

Жители городов и сел Чуйской области жалуются на периодические отключения электроэнергии. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, вчера света не было от города Кара-Балты до села Беловодского.

«Это происходит регулярно. Ходят слухи, что таким образом экономят, но делают это продуманно. Отключают электричество в разные дни, в разное время, в разных местностях», — говорят жители.

В пресс-службе ОАО «Северэлектро» 24.kg сказали, что отключения могут быть только по причине техобслуживания электрооборудования и ремонта.

«Это может быть доливка/замена масла трансформаторной подстанции, перетяжка проводов и ремонтно-восстановительные работы. Поэтому и производятся отключения электроснабжения потребителей. Если граждане обратятся к нам и укажут точный адрес, мы отправим более точную информацию, в связи с чем у них были перерывы в электроснабжении», — отметили в компании.

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