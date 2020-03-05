Езда по встречке. Правила нарушили водитель маршрутки и сотрудник ГУОБДД

Читатели 24.kg присылают фото- и видеофакты нарушений Правил дорожного движения.

Водитель буса маршрута № 212 выехал на полосу встречного движения на улице Юнусалиева. Правила он нарушил перед пересечением с улицей Ахунбаева.

Сотрудники патрульной милиции пересекли двойную сплошную линию.

Ранее читатели сообщали, что на улице Толстого постоянно нарушают ПДД, выезжая на встречную полосу.

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