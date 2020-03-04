Чудаки парковки. Нарушители думают, что им можно оставлять машину на тротуаре

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Вот этот водитель повадился каждый день парковать свою машину на тротуаре на улице Тыныстанова (ниже Московской)», — написал автор снимка.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На пересечении улиц Ажибека Баатыра и Руставели автолюбитель заехал на тротуар.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На проходе оставили и эту машину на улице Боконбаева.

Чудаки любят парковаться на разметке пешеходных переходов. Этот остановился на улице Ибраимова.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На машины на остановках общественного транспорта жалуются часто. На этой неделе прислали фотографии, сделанные на улице Киевской возле «Военторга».

Отметим, что в прошлом месяце мэрия Бишкека попросила помощи горожан в борьбе со стихийными парковками.

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