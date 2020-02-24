Центральные дороги Бишкека покрылись выбоинами

Фотографии нескольких ям на дорогах Бишкека 24.kg прислали читатели.

«В центре города, на пересечении Московской и Панфилова, огромная яма. Создает аварийную ситуацию», — написал бишкекчанин.

Фото читателя 24.kg. Дороги в Бишкеке

Мэрия на обращение читателя о разбитом участке на перекрестке улиц Ауэзова и проспекта Чуй обещала отремонтировать его с наступлением весны. Как оказалось, на Ауэзова это не единственное место, где разрушился асфальт.

Фото читателя 24.kg. Дороги в Бишкеке

Ранее читатель сообщил, что на пересечении улицы Абдрахманова и проспекта Чуй образовалась яма на дороге.

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