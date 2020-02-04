Дорогу на пересечении проспекта Чуй и улицы Ауэзова отремонтируют весной

Проблемный перекресток на улице Ауэзова и проспекте Чуй в Бишкеке отремонтируют с наступлением весны. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

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По ее данным, верхний слой дорожного полотна заменят, это будет не ямочный ремонт, а обновление.

«Сейчас не сезон, мы не можем ни укладывать асфальт, ни наносить разметку. С наступлением благоприятных погодных условий работы начнутся», — отметили в муниципалитете.

Напомним, пользователь соцсетей пожаловался на то, что на пересечении проспекта Чуй и улицы Ауэзова дорога в ужасном состоянии, проехать на автомобиле практически невозможно.