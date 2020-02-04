21:13
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Дорогу на пересечении проспекта Чуй и улицы Ауэзова отремонтируют весной

Проблемный перекресток на улице Ауэзова и проспекте Чуй в Бишкеке отремонтируют с наступлением весны. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

Читайте по теме
Из-за разбитой дороги на Ауэзова в Бишкеке водителям приходится нарушать ПДД

По ее данным, верхний слой дорожного полотна заменят, это будет не ямочный ремонт, а обновление.

«Сейчас не сезон, мы не можем ни укладывать асфальт, ни наносить разметку. С наступлением благоприятных погодных условий работы начнутся», — отметили в муниципалитете.

Напомним, пользователь соцсетей пожаловался на то, что на пересечении проспекта Чуй и улицы Ауэзова дорога в ужасном состоянии, проехать на автомобиле практически невозможно.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/142540/
просмотров: 116
Версия для печати
Материалы по теме
В жилмассиве проложили канализацию, но потом дорогу не восстановили
За счет городского бюджета в Бишкеке отремонтируют 40 километров дорог
Кафе на тротуаре. Ловкость чиновников и никакого мошенничества
В Бишкеке наконец начнут укладывать тротуары. Япония подарила катки
Ремонт дорог в Бишкеке. Мэрия объявила конкурс на их строительство
Четыре месяца в Бишкеке не могут восстановить тротуар. Кормят завтраками
Ремонт дорог. Еще на 13 улицах Бишкека продолжаются работы
В Бишкеке из-за прокладки канализации закрывают участок улицы Саадаева
Улицу Московскую сегодня откроют для движения автотранспорта
Перекрестки улицы Московской с Логвиненко и Панфилова открыты для проезда
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Рыбаки случайно поймали в&nbsp;сеть китовую акулу и&nbsp;еле отбились от&nbsp;нее Рыбаки случайно поймали в сеть китовую акулу и еле отбились от нее
В&nbsp;кара-балтинской поликлинике пациентка разбила стекло в&nbsp;двери кабинета врача В кара-балтинской поликлинике пациентка разбила стекло в двери кабинета врача
Крановщик в&nbsp;порту умудрился утопить корабль, груз и&nbsp;свою машину Крановщик в порту умудрился утопить корабль, груз и свою машину
Бизнес
Все ради абонентов. В&nbsp;компании &laquo;Акнет&raquo; подвели итоги работы за&nbsp;2019 год Все ради абонентов. В компании «Акнет» подвели итоги работы за 2019 год
ИПОТЕКА 15: &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; объявил о&nbsp;запуске новой акции ИПОТЕКА 15: «Халык Банк Кыргызстан» объявил о запуске новой акции
Ядерная медицина&nbsp;&mdash; надежный союзник в&nbsp;борьбе с&nbsp;онкологическими заболеваниями Ядерная медицина — надежный союзник в борьбе с онкологическими заболеваниями
Банку &laquo;Бай Тушум&raquo; 20&nbsp;лет. Курс на&nbsp;новые продукты и&nbsp;рост капитала Банку «Бай Тушум» 20 лет. Курс на новые продукты и рост капитала
4 февраля, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 февраля: без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 февраля: без осадков
20:39
Дорогу на пересечении проспекта Чуй и улицы Ауэзова отремонтируют весной
20:16
Остаток гранта по переселению маралов пришлось вернуть донорам
20:03
Освобождение Батукаева. Свидетель: анализы вора в законе сфальсифицированы
20:02
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен во всех районах