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Агент 024

На красный свет проехал в Бишкеке водитель автобуса № 42

На перекрестке улиц Сухэ-Батора и Каралаева автобус маршрута № 42 (госномер 5136BB) проехал на красный сигнал светофора. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Водитель нарушил правила 23 февраля в 16.18.

Проверка госномера через сервис Carcheck показала, что водитель этого автобуса — злостный нарушитель ПДД.

Ранее в Бишкеке троллейбус проехал на красный свет и едва не спровоцировал ДТП, другой водитель смотрел видео на смартфоне во время движения.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/144517/
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24 февраля, понедельник
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