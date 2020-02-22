Водитель троллейбуса в Бишкеке во время движения смотрела передачу по смартфону

Водитель троллейбуса № 14 в Бишкеке во время движения смотрела телепередачу по смартфону. Об этом сообщил читатель 24.kg.
По его словам, водитель сегодня в 9.45 смотрела передачу Малышевой за рулем. «Как следствие, отвлекалась, создавая аварийную ситуацию на дороге, и подвергала риску здоровье и жизнь пассажиров», — сообщил читатель.
Ранее другой читатель 24.kg сообщил, что водитель троллейбуса № 5 проехал на красный свет и едва не спровоцировал ДТП.
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