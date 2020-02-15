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Агент 024

Землю общего пользования отдали частникам. Жители обращаются к президенту

Жители переулка Ильменского в Бишкеке заявляют о незаконных действиях со стороны муниципалитета. Об этом корреспонденту 24.kg сообщили они сами.

По их словам, земельный участок на улице Месароша, 1д, 2д и 3д является землей общего пользования. Несмотря на это, должностные лица мэрии столицы и территориального управления регистрации прав на недвижимое имущество отдали его под индивидуальное жилищное строительство в частную собственность гражданину Азису Абдылдаеву, а затем Дастану Заирову.

«Азис Абдылдаев без решения суда полностью демонтировал детскую площадку в присутствии руководителя МТУ № 15 Марлена Токтоналиева и перенес ее на проезжую часть улицы рядом с мусорными баками, нарушив все нормы санитарии и безопасности, несмотря на протест местных жителей. Теперь там хотят залить фундамент и начать капитальное строительство пятиэтажного дома, прямо на детской площадке и на автомобильной дороге», — рассказывают жители.

По их словам, в данном месте под землей проходят канализационные трубы, которые при строительстве будут выкопаны, что доставит неудобства гражданам. Они обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой обеспечить прозрачное расследование этого дела.

«Мы настоятельно просим не выдавать никаких разрешительных документов на капитальное строительство многоэтажных жилых домов на этом участке. Сейчас продолжается судебный процесс. Однако, как видите, работы здесь все равно идут, несмотря на то, что решения суда пока что нет», — говорят жители.

В столичном муниципалитете 24.kg обещают предоставить разъяснение по этому вопросу позже.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/143650/
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