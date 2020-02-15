Землю общего пользования отдали частникам. Жители обращаются к президенту

Жители переулка Ильменского в Бишкеке заявляют о незаконных действиях со стороны муниципалитета. Об этом корреспонденту 24.kg сообщили они сами.
По их словам, земельный участок на улице Месароша, 1д, 2д и 3д является землей общего пользования. Несмотря на это, должностные лица мэрии столицы и территориального управления регистрации прав на недвижимое имущество отдали его под индивидуальное жилищное строительство в частную собственность гражданину Азису Абдылдаеву, а затем Дастану Заирову.
«Азис Абдылдаев без решения суда полностью демонтировал детскую площадку в присутствии руководителя МТУ № 15 Марлена Токтоналиева и перенес ее на проезжую часть улицы рядом с мусорными баками, нарушив все нормы санитарии и безопасности, несмотря на протест местных жителей. Теперь там хотят залить фундамент и начать капитальное строительство пятиэтажного дома, прямо на детской площадке и на автомобильной дороге», — рассказывают жители.
По их словам, в данном месте под землей проходят канализационные трубы, которые при строительстве будут выкопаны, что доставит неудобства гражданам. Они обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой обеспечить прозрачное расследование этого дела.
В столичном муниципалитете 24.kg обещают предоставить разъяснение по этому вопросу позже.
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