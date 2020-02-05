Чудаки парковки. Нарушители заезжают на тротуары, разрушая бордюры

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Вот так постоянно паркуются на улице Фрунзе возле здания цирка.

На бордюр заехал и этот водитель.

Фото 24.kg. Чудаки парковки

На пересечении улиц 7 Апреля и Ахунбаева таксисты устроили стоянку. «Они игнорируют все знаки, ПДД. Мешают другим участникам движения, создают опасность пешеходам, загораживая переход. Просим соответствующие службы навести порядок», — написал автор видео.

Постоянный «агент 024» прислал очередную партию фото с нарушителями правил парковки на улице Тыныстанова.

На разметке пешеходного перехода на перекрестке улиц Малдыбаева и Панфилова оставил свою машину этот автолюбитель.

«Мерседес» заехал прямо на аллею.

Фото 24.kg. Чудаки парковки

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