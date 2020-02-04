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Агент 024

Из-за разбитой дороги на Ауэзова в Бишкеке водителям приходится нарушать ПДД

На пересечении проспекта Чуй и улицы Ауэзова дорога в ужасном состоянии, проехать на автомобиле практически невозможно. Об этом сообщает пользователь соцсети Instagram.

«Стоит камера, ехать невозможно, одни кочки. Направо поедешь — в большую яму попадаешь, слева — на сплошную наезжаешь. Как ехать, непонятно», — комментирует автор ролика.

В мэрии Бишкека обещали прокомментировать видео позже.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/142474/
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