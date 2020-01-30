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Агент 024

Портящие вид Бишкека павильоны просят убрать

На пересечении улиц Ахунбаева и Токтоналиева павильоны и киоски портят вид. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Все это портит вид города, и вряд ли этот бардак соответствует первоначальному проекту», — написал он.

Как ранее заявили в мэрии, муниципальные службы регулярно сносят незаконно установленные павильоны и киоски. В 2019 году снесли 2 тысячи 659 объектов, как облегченного типа, так и капитальные строения и рекламные конструкции.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/142081/
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