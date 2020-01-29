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Агент 024

Прокурор Баткена передвигается на затонированном авто. Это незаконно

Служебный автомобиль прокурора Баткенской области затонирован и паркуется в неположенном месте. Видео с нарушениями появилось в соцсетях.

Автор утверждает, что на видео затонированная машина Абдибакыта Халмурзаева. К тому же, припаркован автомобиль в неположенном месте.

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«Это служебный автомобиль областного прокурора Абдибакыта Халмурзаева. Вот где начинается беззаконие. Тонировать автомобили государственным служащим запрещено законом», — пишет автор.

Региональное управление безопасности обеспечения дорожного движения и прокурор области пока недоступны для комментариев.

Напомним, что в Кыргызстане тонировать передние боковые стекла разрешено только на служебном транспорте президента страны, премьер-министра, торага Жогорку Кенеша и Девятой службы ГКНБ. Всем остальным кыргызстанцам это делать запрещено. За нарушение правил тонировки предусмотрен штраф размером 2 тысячи сомов. Инспектор вправе снять незаконную тонировку. Даже заводскую.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/141882/
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