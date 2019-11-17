Две недели на проезжей части открыт люк. Милиция и мэрия бездействуют

Уже две недели на улице Боталиева прямо на проезжей части открыт люк. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, кто-то украл решетку, и полмесяца из открытой ямы торчит ветка дерева. «И никто ничего не предпринимает для безопасности движения на данном участке дороги. При этом недалеко есть сотрудники новой Патрульной службы милиции, в чьей компетенции в том числе и обеспечение безопасности на дороге», — пишет читатель.

Он также сообщает, что чуть дальше, на этой же дороге проводились ремонтные работы, и участок асфальта прямо на повороте засыпали гравием. «Если пройдут осадки, то образуется яма», — отмечает читатель.