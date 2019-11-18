Жители 10-го микрорайона сидят без отопления

В 10-м микрорайоне в доме № 33 до сих пор не подключили отопление. Об этом 24.kg сообщили читатели.

«Батареи и трубы совсем холодные, за что мы платим деньги? Почему должны болеть и мерзнуть?» — спрашивают они.

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Они отметили, что куда только ни обращались по этому вопросу, но он так и не решен.

В ОАО «Бишкектеплосеть» сообщили, что обращение жильцов передано руководству.

Напомним, что по всем вопросам, связанным с теплоснабжением, которое обеспечивает КП «Бишкектеплоэнерго», можно обращаться по телефонам: 0312212847, 0312212844 и WhatsApp-каналу 0500287070.

Абоненты ОАО «Бишкектеплосеть» могут звонить по номерам:

— центр поддержки потребителей — 0312611169;

— дежурные инженеры центрального района — 0312365719, 0312300767;

— дежурный инженер южного района — 0312510622, 0312217406;

— диспетчерская служба — 0312568558.

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