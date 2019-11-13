Чудаки парковки. Некоторые водители не умеют правильно ставить машину

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
На перекрестке улиц Ибраимова и Киевской водитель остановился на разметке пешеходного перехода.
В районе перекрестка улиц Киевской и Шопокова машина мешала проезду. Водитель не думал об участниках дорожного движения, когда так парковался.
Автомобиль аварийной службы загородил тротуар в районе улиц Токтогула и Тыныстанова.
На тротуар на улице Токтогула заехал и владелец этого авто.
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