Чудаки парковки. Некоторые водители не умеют правильно ставить машину

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На перекрестке улиц Ибраимова и Киевской водитель остановился на разметке пешеходного перехода.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В районе перекрестка улиц Киевской и Шопокова машина мешала проезду. Водитель не думал об участниках дорожного движения, когда так парковался.

Автомобиль аварийной службы загородил тротуар в районе улиц Токтогула и Тыныстанова.

На тротуар на улице Токтогула заехал и владелец этого авто.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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