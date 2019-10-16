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Сюжеты: Безопасный город, Проблемные маршрутки

Езда по встречке. Правила в Бишкеке нарушил водитель маршрутки

Водитель буса маршрута № 163 (госномер S3623 AK) выехал на полосу встречного движения на перекрестке улиц Ахунбаева и Байтика Баатыра. Видео нарушения прислал читатель 24.kg.

«Он даже камер не боится», — заметил автор ролика. На перекрестке установлены камеры «Безопасного города».

Ранее мэрия Бишкека приглашала водителей частных микроавтобусов перейти на обслуживание муниципальных маршрутов.

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