Езда по встречке. Правила в Бишкеке нарушил водитель маршрутки

Водитель буса маршрута № 163 (госномер S3623 AK) выехал на полосу встречного движения на перекрестке улиц Ахунбаева и Байтика Баатыра. Видео нарушения прислал читатель 24.kg.

«Он даже камер не боится», — заметил автор ролика. На перекрестке установлены камеры «Безопасного города».

Ранее мэрия Бишкека приглашала водителей частных микроавтобусов перейти на обслуживание муниципальных маршрутов.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.