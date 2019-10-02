Бишкекчане просят пустить автобусные маршруты

Бишкекчане просят мэрию восстановить автобусный маршрут № 9. Об этом они сообщили 24.kg.

По их словам, троллейбус № 11, который частично дублирует автобусный маршрут, постоянно перегружен.

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«Впереди зимний сезон, когда люди носят плотные куртки. И население просто не будет помещаться в троллейбус», — написали они.

Напомним, мэрия Бишкека временно приостановила работу маршрута в августе из-за плохой дороги в жилом массиве «Тынчтык», которая находится в ведении Новопавловского айыл окмоту Сокулукского района.



Жители села Кок-Джар просят либо увеличить количество маршруток № 200, либо пустить по нему автобус.

«Наши дети учатся в Бишкеке, но из города к нам идет только одна маршрутка. Интервал между бусами 25-30 минут. После уроков дети не могут уехать, потому что они постоянно битком забиты», — написали они.

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