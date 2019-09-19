В Бишкеке на новой площадке, установленной на бульваре Эркиндик, исчезли пластмассовые детские скамейки. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, сиденья были рассчитаны на детский вес, но на них садились родители. Из-за этого они прогнулись.





«Специально вешали объявления, что скамейки для детей, однако взрослые на них не реагировали. Видимо, сломали окончательно», — предположил читатель.

Отметим, что новую площадку на бульваре открыли всего два с половиной месяца назад — в начале июля.

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