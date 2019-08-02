На новой площадке на бульваре Эркиндик прогнулись скамейки из-за родителей

На бульваре Эркиндик установили площадку, но новые пластмассовые скамейки уже прогнулись. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, все элементы площадки рассчитаны для детей.

«Однако родители садятся на скамейки, в итоге они уже прогнулись. Так и сломаться могут. На них уже повесили объявление, но родители продолжают сидеть. На замечания реагируют агрессивно», — сказал бишкекчанин.

Он добавил, что сразу за этими детскими скамейками на аллее бульвара установлены обычные, с которых хорошо видна вся территория площадки.

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