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Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (364)

Жители улицы Токтоналиева просят установить «лежачих полицейских»

Жители улицы Токтоналиева просят установить «лежачих полицейских» возле домов № 6, 6а и 6б. Об этом они сообщили 24.kg.

Они отмечают, что во время реконструкции некогда тупиковая улица стала четырехполосной.

«Проезжая часть подходит вплотную к пешеходным дорожкам, она не отгорожена бордюрами или иным сооружением и стала представлять смертельную опасность для людей, живущих в прилегающем жилом массиве, и особенно для детей», — сообщают они.

Горожане добавляют, что на улице стали устраивать гонки любители острых ощущений.

«В ближайшее время заканчивается строительство моста через реку Ала-Арчу с выходом на улицу Медерова, тогда движение автотранспорта по улице Токтоналиева станет еще интенсивнее», — переживают жители.

Они просят установить три «лежачих полицейских» напротив выездов со дворов и добавляют, что обращались с подобной просьбой в начале августа в мэрию и ГУОБДД, но в ответ получили отписки.

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