Невозможно пройти. Улицу Серпуховскую не заасфальтировали после ремонта

Улицу Серпуховскую в Бишкеке не заасфальтировали после ремонта. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Приехала служба, не сказали какая. Заявили, что у них поломка в городе и им срочно нужно ее исправить. Вскрыли асфальт, сделали свое дело. Пообещали все убрать и заасфальтировать, но ничего не сделали, а весь асфальт кусками кинули под забор», — написал он.

Пойдут дожди, и здесь будет грязь.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.