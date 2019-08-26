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Агент 024

Невозможно пройти. Улицу Серпуховскую не заасфальтировали после ремонта

Улицу Серпуховскую в Бишкеке не заасфальтировали после ремонта. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Приехала служба, не сказали какая. Заявили, что у них поломка в городе и им срочно нужно ее исправить. Вскрыли асфальт, сделали свое дело. Пообещали все убрать и заасфальтировать, но ничего не сделали, а весь асфальт кусками кинули под забор», — написал он.

Пойдут дожди, и здесь будет грязь.

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