Жители села Александровка жалуются на бездействие чиновников

Жители Александровки жалуются на бездействие руководства села.

«Мы, жители, неоднократно обращались к главе айыл окмоту Ибрагиму Баги, но без результата. Как было село в мусоре, так и осталось. А наше село — это вход в Московский район. У нас работает ЖКХ «Александровка», каждый месяц мы платим по 80 сомов, но оно не работает», — написал читатель.

По его словам, снимки сделаны на центральной улице, в других районах ситуация еще хуже.

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