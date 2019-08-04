Мгновения жизни. Белогорский водопад и ущелье Чычкан

Для тех, кто никак не может выбраться из душного Бишкека даже на выходные, мы вновь подготовили небольшое путешествие по окрестностям города и прохладным и прекрасным ущельям.

Далеко пока не забираемся — посетим село Арашан. Данияр Солтоев сделал две фотографии на контрасте — зима и лето. Первая немного охлаждает?

В Чуйской же области находится живописное ущелье с Белогорским водопадом. Его посетил и не забыл поделиться с нами фотографиями из поездки Данияр Ибраимов.

Забавный снимок сделал в Горной Маевке Николай Манаковский. Два ростка оказались внутри колечка, поэтому автор и назвал фотографию «Обручились».

Фото Николая Манаковского. Обручились

Кстати, в Кой-Таше происходят не только всем известные события, но и другое — более прекрасное. Именно там Салима Каныбекова запечатлела великолепный закат.

Фото Салимы Каныбековой. Кой-Таш

Теперь прогуляемся по различным ущельям республики, которые посетил Азамат Махмудов. Он живет в России, однако родился в Кыргызстане. И, по его признанию, каждый раз посещает республику с большим удовольствием.

Ну и раз мы уже заговорили об ущельях, то нельзя не показать и одно из самых интересных — Чычкан, по которому проходит трасса Бишкек — Ош. Проехал через него один из наших постоянных авторов Бексултан.

Надеемся, вам понравилось наше небольшое путешествие. Помните, что время отпусков — самое то для того, чтобы делать как можно больше видео и фотографий. Чтобы потом делиться не только с родными, но и с многочисленными читателями 24.kg. Сделать это очень просто.

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