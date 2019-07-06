На проспекте Жибек Жолу почти месяц не могут доделать тротуар

По проспекту Жибек Жолу еще в преддверии ШОС разломали тротуар, но ремонт до сих пор так и не закончили. Об этом 24.kg сообщили читатели.

«Раскурочили весь тротуар. Создали бурную деятельность, а после завершения ШОС все побросали. Теперь страдают местные жители. Невозможно проехать с колясками с детьми, а пожилые люди вынуждены ходить по проезжей части, чтобы не сломать ноги. Просим мэрию завершить ремонт тротуара в кратчайшие сроки», — возмущаются читатели.

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