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Агент 024

В 4-м микрорайоне перегородили проезд. Водители недовольны

В 4-м микрорайоне перегородили дорогу для проезда автомобилей. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, возле дома 26/1 установили бетонный блок. 

«На каком основании перекрыли дорогу? Говорят, что из-за того, что машина сбила ребенка. Но дорога находится не на территории придомового участка. Ни скорая, ни пожарная машина не смогут проехать. Почему, если родители не следят за своими детьми, неудобства должны терпеть все вокруг?» — написал он.

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