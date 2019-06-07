В жилмассиве «Арча-Бешик» просят отремонтировать дорогу. Ответа ждут три месяца

Жители жилмассива «Арча-Бешик» просят отремонтировать улицу Набережную. Об этом они сообщили 24.kg.

«По дороге невозможно проехать на машине, не говоря уже о том, чтобы пройти пешком. Особенно сложно детям после дождя. Ранее мы письменно обращались в Ленинский акимиат. Получили ответ, что подали заявку в Бишкекасфальтсервис», — сообщили они.

Жители добавили, что неоднократно обращались в предприятие через мобильное приложении мэрии «Бишкек 312», но в течение трех месяцев не могут добиться ответа.

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