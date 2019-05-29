Чудаки парковки. Вновь жалуются на водителей маршруток

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Жители продолжают жаловаться на водителей маршрутных такси. Этот припарковался перед пешеходным переходом на улице Лермонтова. Из-за автобуса не видно переходящих дорогу.

Жители 12-го микрорайона недовольны беспределом, творящимся на конечной маршруток. «Оставляют бусы на проезжей части дороги. Иногда паркуются на встречной полосе. Они здесь обосновались и чувствуют себя вне закона. Если считают, что никому не мешают, они ошибаются!» — написал читатель.

По его словам, для маршруток сделали специальную парковку. На третьем фото видно, что там есть свободные места, но бусы стоят на проезжей части.

А этот водитель не подумал о других и машиной перекрыл въезд на стоянку.

Наплевать на других и водителю этого автомобиля. Он припарковался на улице Киевской так, что образовалась пробка из троллейбусов и автобусов.

Не меняется ситуация и возле Восточного автовокзала.

Фото читателя. Чудаки парковки

Автор видео обращается к сотрудникам МВД, которые паркуются на улице Московской под запрещающим знаком.

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