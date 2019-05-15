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Сюжет: Чудаки парковки (77)

Чудаки парковки. В Бишкеке припаркованные такси мешают общественному транспорту

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На остановке в 5-м микрорайоне часто стоят такси и мешают пассажирскому транспорту. На замечания не реагируют. «Какая польза от ГУОБДД? Только переименовывают, а пользы от нее нет», — написал читатель.

Вновь жалуются на паркующихся на правой полосе дороги на проспекте Чуй (перед улицей Курманджан Датки). «Машина с госномером 08 433 ABY занимает полосу, где есть дополнительный светофор», — написал очевидец.

Отметим, на этом участке установлена камера «Безопасного города».

Одну полосу из двух имеющихся занимают в «Востоке-5». Читатель прислал видео с нарушителями.

В Театральном сквере замечена машина МП «Зеленстрой». «Обладателям служебного пропуска можно заезжать на тротуары?» — интересуется горожанин.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
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