Чудаки парковки. Нарушители продолжают парковаться на пешеходных переходах

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Пешеходы продолжают жаловаться на автолюбителей, чьи машины мешают проходу.

Фотографии сделали в 9-м микрорайоне столицы. Один водитель встал на зебре, другой — на остановке общественного транспорта.

На пешеходный переход на бульваре Эркиндик заехал и этот автовладелец.

Фото читателя. Чудаки парковки

На перекрестке улиц Шопокова и Московской «Лексус» закрывает часть прохода по зебре.

Фото читателя. Чудаки парковки

На пересечении улиц Кулатова и Элебаева машина службы такси тоже перекрыла проход.

Фото читателя. Чудаки парковки

На улице Манасчи Сагынбая проход для пешеходов закрывают постоянно.

Фото читателя. Чудаки парковки

На улице Нургазиева в Баткене машины встали на тротуаре, видимо, чтобы выгрузить товар в магазины. «В Баткене порядка вообще нет», — пожаловался читатель.

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