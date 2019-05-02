Чудаки парковки. Нарушители продолжают парковаться на пешеходных переходах

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Пешеходы продолжают жаловаться на автолюбителей, чьи машины мешают проходу.
Фотографии сделали в 9-м микрорайоне столицы. Один водитель встал на зебре, другой — на остановке общественного транспорта.
На пешеходный переход на бульваре Эркиндик заехал и этот автовладелец.
На перекрестке улиц Шопокова и Московской «Лексус» закрывает часть прохода по зебре.
На пересечении улиц Кулатова и Элебаева машина службы такси тоже перекрыла проход.
На улице Манасчи Сагынбая проход для пешеходов закрывают постоянно.
На улице Нургазиева в Баткене машины встали на тротуаре, видимо, чтобы выгрузить товар в магазины. «В Баткене порядка вообще нет», — пожаловался читатель.
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