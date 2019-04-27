Дорожные знаки и ремонт дорог. Какие проблемы увидели бишкекчане

Ежедневно горожане присылают сообщения о городских проблемах в рубрику «Агент 024».
1Дорожные знаки
В муниципалитете на сигналы отреагировали. Знак установили на место, а Бишкекзеленхоз обрезал ветви, закрывающие объект.
2Ремонт дорог
Ремонту дорог жители столицы уделяют также много внимания. Одни просят заасфальтировать их улицы, сделать тротуары. Другие отмечают брак, который проявляется на свежеотремонтированных дорогах. Третьи пишут о переходах, ведущих в никуда.
В этом году в «Джале» пообещали обустроить тротуар, после чего проложить дорожки к остановке. А пока жителям придется и дальше идти до нее по обочине.
тротуара от улицы Чапаева до Островского в 2019 году не предусмотрен.
С прекращением дождей на перекрестке улиц Боконбаева и Исанова появится пешеходный переход.
Напомним, читатель сообщил, что на перекрестке установлен пешеходный светофор, но зебры и прохода нет.
Причину потопа на улице Осмонкула обещают ликвидировать. В мэрии отметили, что составлен дефектный акт, в котором указана и эта проблема. За счет подрядчика установят дополнительные лотки для сбора дождевой воды.
3Опасную корзину убрали
На столбе на улице Кара-Балтинской убрали металлическую конструкцию, которая грозила упасть кому-нибудь на голову.
4С разносчиками грязи поговорили
Инспекторы санитарно-экологической инспекции мэрии Бишкека отреагировали на сообщение читателя, что грузовики со стройки разносят грязь.
Выяснилось, что работы окончены, дорога очищена. Но с работниками все равно провели разъяснительную беседу.
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