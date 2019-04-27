Дорожные знаки и ремонт дорог. Какие проблемы увидели бишкекчане

Ежедневно горожане присылают сообщения о городских проблемах в рубрику «Агент 024».

1 Дорожные знаки

Бишкекчане часто сообщают о невидимых, вводящих в заблуждение, поломанных или перевернутых дорожных знаках. Эта неделя не стала исключением. Так, читатели сообщили, что на пересечении улиц Тимура Фрунзе и Тойгонбаева сломали знак, а на Тоголока Молдо его не видно из-за деревьев.

В муниципалитете на сигналы отреагировали. Знак установили на место, а Бишкекзеленхоз обрезал ветви, закрывающие объект.

2 Ремонт дорог

Ремонту дорог жители столицы уделяют также много внимания. Одни просят заасфальтировать их улицы, сделать тротуары. Другие отмечают брак, который проявляется на свежеотремонтированных дорогах. Третьи пишут о переходах, ведущих в никуда.

В этом году в «Джале» пообещали обустроить тротуар, после чего проложить дорожки к остановке. А пока жителям придется и дальше идти до нее по обочине.

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А вот жителям улицы Ахунбаева повезло меньше. Ремонт тротуара от улицы Чапаева до Островского в 2019 году не предусмотрен.

С прекращением дождей на перекрестке улиц Боконбаева и Исанова появится пешеходный переход.

Напомним, читатель сообщил, что на перекрестке установлен пешеходный светофор, но зебры и прохода нет.

Причину потопа на улице Осмонкула обещают ликвидировать. В мэрии отметили, что составлен дефектный акт, в котором указана и эта проблема. За счет подрядчика установят дополнительные лотки для сбора дождевой воды.

3 Опасную корзину убрали

На столбе на улице Кара-Балтинской убрали металлическую конструкцию, которая грозила упасть кому-нибудь на голову.

4 С разносчиками грязи поговорили

Инспекторы санитарно-экологической инспекции мэрии Бишкека отреагировали на сообщение читателя, что грузовики со стройки разносят грязь.

Выяснилось, что работы окончены, дорога очищена. Но с работниками все равно провели разъяснительную беседу.

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